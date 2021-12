SSCN – Castelvolturno, l’infermeria e le sue alterne vicende

Il Napoli si ritrova al centro tecnico di Castelvolturno per continuare la preparazione in vista del match di San Siro contro il Milan. Questo il report allenamento e la situazione infortunati che si legge sul sito ufficiale della SSCN – Dopo una prima fase di attivazione torello e possesso palla la squadra ha svolto esercizi su calci piazzati e lavoro tattico. Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo. Mario Rui e Lobotka hanno svolto l’intera seduta in gruppo.