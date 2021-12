Sostituto Manolas, piace Mina, ma serve l’ok di don Rafè

E adesso occorre un sostituto di Manolas, o comunque un centrale di difesa. Si fanno diversi nomi, ma uno di quelli più seguiti pare essere Yerri Mina, centrale dell’Everton. Lo scrive, stamattina, La Gazzetta dello Sport. Il calciatore è esperto, ha vinto il campionato in Colombia (Santa Fe), Brasile (Palmeiras) e Spagna (Barcellona), è stato titolare della sua nazionale all’ultimo Mondiale in Russia, al momento è ai box per un infortunio muscolare. Ha una valutazione alta, ma il Napoli spera di avere una formula di prestito con diritto di riscatto, in modo da poter spendere meno possibile in questo esercizio in cui c’è da far quadrare i conti. Bisognerà vedere se sarà d’accordo il manager degli inglesi, la vecchia conoscenza Rafa Benitez.