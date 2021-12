Serie A/ Lazio-Genoa 3-1: La Lazio supera un Genoa impalpabile!

Dopo un primo tempo che ha visto la Lazio essere padrona del gioco, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 54esimo, ci prova Pandev dai 20 metri, il tiro è debole e la sfera viene bloccata da Strakosha. Al 74esimo, Radu prova la botta da fuori area, respinge Sirigu in tuffo. Passa un minuto e la Lazio grazie al colpo di testa di Acerbi sull’ottimo calcio d’angolo di Luis Alberto, trova il goal del raddoppio. All’81esimo, Luis Alberto lancia in profondità Zaccagni con una magia, con quest’ultimo che arrivato in area di rigore calcia e trova il 3-0. All’86esimo, Cambiaso si libera sulla sinistra e appoggia all’indietro per Melegoni che stoppa e calcia trovando l’angolino e il goal della bandiera. Al 91esimo, Muriqi si accentra dalla destra e calcia a giro di sinistro, sfera che termina di poco alta. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il match!

Grande prova di forza per la Lazio che annichilisce il Genoa, che è riuscito a creare un’occasione da goal pericolosa solo all’86esimo. Migliori in campo per la Lazio Luis Alberto, autore di due assist e Melegoni che realizza sull’unica azione pericolosa dei rossoblu.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe ( 84′ Patric ), Acerbi, Hysaj ( 63′ Radu ); Milinkovic-Savic, Cataldi ( 74′ Lucas Leiva ), Basic ( 63′ Luis Alberto ); Pedro, Felipe Anderson ( 84′ Muriqi ), Zaccagni. All.: Sarri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden ( 46′ Biraschi ), Vasquez, Criscito; Ghiglione ( 60′ Sabelli ), Sturaro ( 46′ Hernani ), Badelj, Portanova ( 84′ Melegoni ), Cambiaso; Pandev ( 60′ Ekuban ), Destro. All.: Shevchenko

Ammonizioni: 30′ Ghiglione (G), 60′ Vasquez (G), 73′ Portanova (G)

Marcatori: 36′ Pedro (L), 75′ Acerbi (L), 81′ Zaccagni (L), 86′ Melegoni (G)