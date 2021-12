Serie A/ Lazio-Genoa 1-0 (1T): Lazio in vantaggio, Genoa in difficoltà!

Questa sera alle ore 18:30, va in scena Lazio-Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 8′, Pedro si libera di Cambiaso e calcia a giro di sinistro con Sirigu che devìa in angolo. Al 36esimo, Felipe Anderson recupera palla e scappa sulla sinistra, crossando per Pedro, cha da solo in area ha il tempo di calciare ed insaccare per il vantaggio biancoceleste. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il primo tempo!

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko

Ammonizioni: 30′ Ghiglione (G)

Marcatori: 36′ Pedro (L)