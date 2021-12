Osimhen, si corre per averlo allo Stadium il 6 gennaio

Si tratterebbe di una corsa contro il tempo. Il Napoli vorrebbe riavere Osimhen in campo nel match del 6 gennaio prossimo contro La Juventus. Lo si legge sul sito di Paolo Bargiggia. La maschera protettiva per il ragazzo è praticamente pronta; con quest’ultima l’attaccante dovrebbe poter giocare allo Stadium, si aspetta solo l’ok dei medici. Poi, dopo la trasferta, Osimhen dovrebbe partire per la Coppa d’Africa, confermata e difficile da saltare. La compagine nigeriana dovrebbe infatti scendere in campo solo l’11 gennaio, e non prima, contro l’Egitto alle ore 18.