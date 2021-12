Ore 20,45 – Serie A: Salernitana/Inter, le probabili formazioni

Progetto di fuga. In attesa di Atalanta-Roma e, soprattutto, di Milan-Napoli, questa sera l’Inter lancerà lo sprint per il titolo d’inverno. Conquistata la vetta solitaria della classifica la scorsa settimana, superando la Salernitana in un curioso testacoda (i campani sono ultimi in classifica), i nerazzurri allungherebbero a +4, mettendo pressione sugli avversari, obbligati a rispondere. Già, ma alla luce degli incroci previsti dal calendario, inevitabilmente, qualcuno perderà terreno. Del resto, l’Inter è una squadra lanciata, forte di 5 vittorie consecutive, che hanno “bruciato” le 7 lunghezze di distacco accumulate nelle prime 12 giornate. Fonte: CdS