ONE STATION RADIO – Katia Serra: “Il professionismo in Italia? Un segnale importante che si da all’intero movimento”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, Andrea Fiorentino e Mimmo La Marca, è intervenuta la commentatrice Rai ed ex calciatrice Katia Serra. “Il mio percorso in questi anni è stato molto importante, dopo tanto lavoro e abnegazione, alla fine sono arrivata alla Rai per commentare le gare del calcio femminile e anche quello maschile. Ovviamente non era semplice, ma con il tempo ho raggiunto il mio obiettivo e sono felice di tutto ciò. La Juventus Women? Ha acquisito una mentalità vincente nel tempo, facendo un percorso molto lungo, ma che l’ha portata ai quarti di finale di Champions. Anche con il Chelsea, pur perdendo, se la giocò al meglio. Per il prossimo turno, se si esclude il Barcellona, davvero molto forte, il resto con Lyon e Psg se la può giocare andata e ritorno. Da Luglio del 2022 il calcio femminile in Italia passerà al professionismo, sicuramente un aspetto che farà crescere ancora di più il nostro movimento. Questo significa che dalle più piccole si può sognare poi di giocare a calcio, davvero molto importante. Io ci ho sempre creduto, come altre colleghe o ex calciatrici e credo che stiamo arrivando ad un altro tassello importante per il calcio in rosa. Anche i mondiali in Francia del 2019 ha dato la spinta al movimento, prima ancora lo sciopero delle calciatrici, diedero un segnale forte alla Figc. Ma il mondiale certamente fu importante per far capire all’Italia in generale che il calcio stava prendendo sempre più piede anche da noi”.

La Redazione