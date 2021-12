Oggi Spalletti conoscerà le condizioni di Lorenzo Insigne. Toronto continua a fare pressing

La settimana che porterà alla sfida Milan-Napoli, domenica allo stadio “Meazza”, sarà decisiva per tutto, Lorenzo Insigne compreso. Anche ieri il capitano ha svolto lavoro personalizzato in palestra, quindi ad oggi sembra che la sua presenza contro i rossoneri è in forte dubbio. Il dolore al polpaccio fa ancora male e quindi non si è ancora allenato con il resto del gruppo. L’allenamento di oggi sarà determinante per capire se il buon Lorenzo sarà convocato, oppure no. Nel frattempo, dopo le parole di Vincenzo Pisacane, sul futuro di Insigne, è chiaro che ha creato distanza e non solo economica tra le parti. Il Napoli offrirebbe 3,5 milioni, bonus compresi, offerta ritenuta non congrua secondo le aspettative. Toronto continua a fare pressing per il capitano, facendo proposte faraoniche, ma al momento c’è il Milan e conoscere il destino sulle sue condizioni fisiche.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport