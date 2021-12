Napoli Mandava, altri concorrenti, il Trabzonspor accelera

In scadenza a fine stagione, quello di Reinildo Mandava è un profilo su cui il Napoli potrebbe accelerare in vista del mercato di gennaio. Gli azzurri – che hanno sempre la necessità di riempire lo spot sull’esterno sinistro della difesa in attesa di capire quale sarà il futuro di Ghoulam – avranno però una folta concorrenza con cui “combattere” per il terzino oggi al Lille.

Se la Lazio, infatti, sembra essere entrata in corsa per Mandava, anche dalla Turchia sembra esserci stata più di un’attenzione: a seguire il terzino è il Trabzonspor di Marek Hamsik che, come riportato da Fotomac, ha chiesto informazioni nelle ultime ore per capire la fattibilità dell’operazione. Mandava, 27 anni, si libererà a zero la prossima estate ma il Lille potrebbe evitarlo anticipando la vendita tra qualche settimana.