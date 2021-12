Maurizio Pistocchi, (giornalista): “Fossi in Draghi commissionerei la FIGC”

A Punto Nuovo Sport Show, Maurizio Pistocchi, giornalista:

“Il caso Salernitana? È una situazione oggettivamente imbarazzante per tutti. Siamo arrivati quasi a metà campionato senza trovare una soluzione, malgrado la FIGC abbia concesso varie proroghe. Rischiamo di trovarci con una Serie A composta da 19 squadre. I tifosi della Salernitana sono coloro che ci rimettono più di tutti. I veri colpevoli vanno cercati nella proprietà e nella Federazione, che prima fa le normative e poi le disattende. Gravina deve dimettersi? In Italia non si dimette mai nessuno perché le dimissioni sono scomode. Io mi sono dimesso da Mediaset, ma non ho il potere del presidente della FIGC. Fossi in Draghi, commissionerei la FIGC, ma mi rendo conto che il Presidente del Consiglio ha pensieri ben più importanti al momento. L’archiviazione del caso Suárez? È assurdo che si sia arrivati a questa decisione. I fatti sono acclarati, la Juventus si è macchiata di un comportamento scorretto atto a ottenere un tesseramento ingiusto”.