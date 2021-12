Lo Spezia al Maradona con un Thiago Motta sempre più in bilico

Dopo il big match di San Siro, il Napoli, nell’ ultima gara del 2021, affronterà lo Spezia. La squadra ligure guidata da Thiago Motta. Per gli spezzini il momento è alquanto delicato, la sconfitta in Coppa Italia ha lasciato il segno e ha messo fortemente in discussione la posizione del tecnico. Il Secolo XIX parla di un allenatore sempre più in bilico. C’è però un elemento che potrebbe far slittare il suo addio: la pesante clausola contrattuale che prevede una penale di circa 400mila euro in caso di esonero prima del 2022, che potrebbe garantire la continuità tecnica almeno fino a Capodanno. A questo punto, però, ogni scenario diventa possibile.