Il Napoli e i primi nomi per il dopo Manolas. Previsto anche un possibile ritorno in azzurro

Da ieri sera il Napoli e Manolas, si sono detti addio, visto che il difensore è tornato in patria all’Olympiacos, dove aveva militato dal 2012 al 2014, prima di passare alla Roma e in maglia azzurra. Ora per il club azzurro ci sarà da trovare il sostituto nella sessione invernale di mercato. Il primo è Bremer del Torino, ma Urbano Cairo ha fatto intendere che difficilmente partirà a Gennaio, ma piace e non poco al club partenopeo. A seguire Udokhai dell’Augusta che può ricoprire il ruolo di laterale mancino. Senza dimenticare Davison Sanchez del Tottenham. Infine ci sarebbe la possibilità del ritorno di Sebastiano Luperto, dove all’Empoli è in prestito con diritto di riscatto, formula che non agevola il Napoli, ma ci sono i primi dialoghi tra le due società.

Fonte: Fabio Mandarini e Fulvio Padulano CdS