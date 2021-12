I numerosi casi Covid in Europa, preoccupano in vista della Coppa d’Africa

In Premier League sono in costante aumento i casi Covid, le ultime squadre colpite sono: il Chelsea e il Liverpool, dove ieri hanno giocato, ma hanno avuto problemi nel mettere in campo undici competitivi. Nel fine settimane rinviate altre cinque partite e il rischio evidente è che si potrebbe fermare il campionato, visto gli oltre 88 mila casi nel Regno Unito. Anche nella Liga Spagnola non sono da meno, infatti nel Real Madrid ci sono stati altre cinque casi: Marco Asensio, Gareth Bale, Lunin e Rodrygo (più, Davide Ancelotti, vice di Carlo). La Federazione Spagnola ha messo che nel protocollo, sarà vietata la stretta di mano, prima della gara. L’Eca infatti chiederà alla CAF, che i protocolli diano ampia garanzia, per evitare che il tutto possa portare a problemi ancora più seri. Oggi l’Uefa dirà ai calciatori di vaccinarsi come detto ieri anche da Ceferin: “Io credo nella scienza e mi sono vaccinato. Penso che tutti debbano farlo il più presto possibile, anche se credo che si tratta di una scelta personale, per ora”. La Coppa D’Africa inizierà il 9 Gennaio e terminerà il 6 Febbraio, ma ci vorrà tanta sicurezza per evitare il peggio.

Fonte: G. Marcotti CdS