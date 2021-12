[Formazioni] Milan/Napoli, Pioli punterà su Messias. Tre recuperi per Spalletti

Domenica sera allo stadio “Meazza”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà il big-match Milan-Napoli, valevole per la diciottesima giornata di campionato. Per i rossoneri di Pioli, sicure le assenze di: Calabria, Kjaer, Rebic e Leao. Recupero quasi certo di Giroud in attacco. Per la formazione invece Kalulu in vantaggio su Florenzi, mentre Messias dovrebbe giocare nel tridente con Brahim Diaz e Saelemakers, alle spalle di Ibrahimovic. Per Spalletti tre recuperi quelli di Mario Rui, Zielinski ed Elmas. In dubbio invece Lobotka e Insigne, in attacco Mertens, Politano in vantaggio su Lozano.

Fonte: CdS