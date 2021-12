Fissata la data dell’asta per i primi beni di Maradona: dalle case ai cappellini

L’appuntamento è fissato domenica 19 dicembre alle ore 11 di Buenos Aires, le 15 italiane. Adrian Mercado, una delle più importanti case del Sudamerica, mette all’asta in tutto il mondo 87 beni appartenuti a Diego Armando Maradona. C’è di tutto: da due case e tre auto a capellini, scarpette e magliette, compresa quella che Marek Hamsik regalò al Pibe quando era il capitano del Napoli. La vendita sarà curata dalla società Adrian Mercado. Per assistere all’asta bisognerà pagare un biglietto di ingresso, come se si fosse allo stadio: 600 pesos argentini, l’equivalente di 5 euro. Il tribunale ha autorizzato questa prima asta per consentire agli eredi di non pagare più tasse e spese. In un suo post sui social Gianinna Maradona, contraria a questa asta, ha chiarito: « Sapete qual è il problema? Che se ci sono tre eredi che vogliono farlo, vincono a maggioranza, e i debiti che la successione ha oggi sono impossibili da affrontare, numeri che nessuno immagina ». La cifra che verrà incassata da questa asta – si suppone intorno ai 3 milioni di dollari – non verrà incassata dai cinque eredi. Bisognerà attendere l’esito del test del Dna a cui sono state sottoposte due donne che sostengono di essere figlie di Maradona, Magalì Gil ed Eugenia Laprovittola. Il loro Dna è stato raffrontato con il figlio di 8 anni di Diego e Veronica Ojeda, Diego Fernando, e questo ha suscitato nuove polemiche e nuove tensioni all’interno della famiglia Maradona.

F. De Luca (Il Mattino)