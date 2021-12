Coppa d’Africa, Osimhen in bilico: «Non sappiamo se il Napoli lo darà»

La Coppa d’Africa rischia sempre più di diventare un caso, soprattutto in casa Napoli. Non bastavano i dubbi annessi alla pandemia che già complicano le cose, anche la situazione infortuni potrebbe alla fine pesare, come nel caso di Victor Osimhen. Dopo l’infortunio al volto subìto contro l’Inter a fine novembre e la conseguente operazione, il nigeriano non è mai rientrato in campo a disposizione di Luciano Spalletti e i tempi di recupero annunciati sembrano ancora lunghi.

«Innanzitutto speriamo che stia bene e che possa recuperare quanto prima possibile», a parlare è Augustine Owen Eguavoen, nuovo ct della Nigeria che condurrà la squadra di Osimhen nella prossima Coppa d’Africa dopo aver preso il posto di Gernot Rohr. «Sono sicuro che Victor ha tanta voglia di giocare e aiutare la sua nazionale, ma soprattutto deve recuperare al meglio la sua condizione e poi dovremmo capire se il Napoli lo lascerà partire» le parole del neo ct riportate dal portale Brila.ng.