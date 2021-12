Conferenza della vigilia: il “solito” appuntamento con mister Spalletti

Domani sarà già vigilia. Non quella dell’ imminente Natale, no. Ma l’attesa è febbrile lo stesso. Sarà la vigilia del big match di San Siro. Milan/Napoli andrà in scena al Meazza, domenica alle ore 20.45. Le squadre che fino a qualche settimana fa comandavano la classifica del torneo di Serie A e che adesso hanno ceduto lo scettro all’ Inter, saranno di fronte per provare a “togliersi” punti, per continuare la lotta. Come al solito i tecnici presenteranno la partita e ne parleranno con i giornalisti nella consueta conferenza stampa. Per mister Spalletti, l’appuntamento è per domani alle ore 14,15, dal centro tecnico di Castelvolturno.