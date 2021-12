CENTROCAMPO – Anguissa al centro della mediana, scelti gli altri del reparto

Spalletti e il Napoli avranno di nuovo le spalle coperte, con il rientro dal primo minuto a centrocampo di Andrè Frank Zambo Anguissa dal primo minuto. Il mediano del Camerun è rientrato a metà del secondo tempo contro l’Empoli, mentre non giocava dal primo minuto contro l’Inter al “Meazza”. Domenica giocherà contro l’altra squadra milanese, i rossoneri di Stefano Pioli, fondamentale per fare da schermo davanti alla difesa. Gli altri centrocampisti saranno Demme e Zielinski. Il polacco ha smaltito la tracheite di inizio settimana e sarà pronto a completare la linea mediana. Lobotka invece ancora lavoro personalizzato, in dubbio per domenica, ma dovesse recuperare andrebbe in panchina, senza strafare. Il Napoli però per domenica ha già le spalle coperte con il ritorno di Zambo, che sfiderà il suo omonimo Frank, Kessie del Milan.

Fonte: F. Mandarini CdS