CALCIO FEMMINILE – G. Domenichetti (all. Napoli): “Contro l’Empoli vogliamo chiudere l’anno con un passo in avanti”

La Coppa Italia per chiudere il 2021. Domani va in scena a Cercola alle 14.30 (ingresso gratuito) Napoli-Empoli e chi. vince accede ai quarti di finale (in caso di pareggio a reti inviolate passa il Chievo, in caso di pari con gol si procederà al sorteggio a due o a tre). “Vogliamo chiudere il 2021 con un passo avanti e con una iniezione di ottimismo – spiega Giulia Domenichetti che con Roberto Castorina guida la compagine azzurra -, sappiamo di non poter fare più passi falsi in campionato e che gli sforzi fatti fin qui non sono bastati. Non so se tutte hanno dato il massimo per il momento, so che bisognerà mettere in campo il 120% a partire da domani e per il resto della stagione”. L’avversaria di turno ha battuto le azzurre a domicilio due settimane fa: “L’Empoli è in un buon momento e gioca in fiducia, noi dovremo sfoderare compattezza e voglia di reagire a questo momento poco felice”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile