Ammutinamento Napoli, arriva la sospensione del lodo per Hysaj

Se ne riparlerà di nuovo a marzo. Di sicuro, la faccenda non è ancora conclusa. Perché è stata accolta la richiesta di sospensione del lodo arbitrale di Hysaj, condannato poche settimane fa dal collegio arbitrale presieduto dall’avvocato Luca Fabrizio, a pagare 40 mila euro al club azzurro. Un ricorso il cui esito non era affatto scontato. Il collegio composto da Luca Fabrizio, Bruno Piacci (l’arbitro scelto dal Napoli) e Francesco Macrì (scelto da Hysaj e dalla Marat di Mario Giuffredi) depositò a fine novembre la decisione che ridimensionava la richiesta del Napoli che voleva una multa di 61 mila euro e che invece viene fissata in 40 mila euro.

Perché è vero che ha preso parte alla sommossa ma “non è indicato tra i promotori (o istigatori) dell’ammutinamento, non risulta che abbia offeso i dirigenti e non tentò di aggredire fisicamente i dirigenti”. Non solo. «Dopo l’episodio si attenne scrupolosamente a tutte le altre direttive societarie e dell’allenatore», si legge nella sentenza. In queste ore lo staff legale che assiste l’albanese sta valutando se ci sono le condizioni (complicatissimo) per impugnare il lodo al tribunale civile.