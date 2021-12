Amin Younes, dalla Germania potrebbe ritornare in azzurro

Amin Younes potrebbe ritornare al Napoli, come riporta l’edizione online de Il Mattino.

Una grande stagione, la scorsa, per Amin Younes. Ma qualcosa tra l’esterno tedesco e l’Eintracht Francoforte sebra essersi rotta: l’ex azzurro è ai margini del club, fuori rosa dall’inizio di questa stagione in cui ha collezionato una sola presenza, tra l’altro in Coppa di Germania lo scorso agosto, tanto da essere tornato anche sul mercato.

Secondo Bild, ci sarebbe il Genoa sul calciatore, un’operazione che potrebbe interessare anche il Napoli: Younes, infatti, è in prestito all’Eintracht proprio dal club azzurro, fino al prossimo giugno 2022 come stabilito dall’accordo di un anno e mezzo fa. Come riporta il quotidiano tedesco, il Napoli non vedrebbe di buon occhio un altro cambio maglia del calciatore se non a titolo definitivo, per non ritrovarsi in primavera con un altro calciatore da piazzare altrove.