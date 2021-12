A San Siro, per Milan/Napoli, Leao non ci sarà: rientrerà nel 2022

Rafael Leao non ci sarà. Il calciatore, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarà assente per il big match di San Siro, nonostante ci abbia provato. Il problema muscolare subito contro la Salernitana (lesione da trauma al bicipite femorale della coscia destra) non è ancora superato e quindi il portoghese non potrà prendere parte alla partita contro il Napoli, ma sarà costretto a saltare anche l’ultima gara dei rossoneri contro l’ Empoli. Il suo rientro in campo, così come quello di Ante Rebic, avverrà quindi a gennaio dopo la sosta per le festività natalizie.