Un azzurro assente sia col Milan che con lo Spezia, è indizio di un addio

Per Kostas Manolas, difensore azzurro, è solo questione di tempo, per vestire la maglia dell’Olympiacos. Due gli indizi principali, il primo riguarda il suo viaggio in Grecia, il secondo la sua assenza sia domenica contro il Milan che mercoledì contro lo Spezia. Il Corriere dello Sport scrive in merito: ” I 12 minuti con il Leicester e la panchina con l’Empoli dovrebbero passare alla storia come l’ultima partita e l’ultima apparizione di Manolas in azzurro. Il viaggio in Grecia non è di quelli lampo: Kostas è stato autorizzato a rientrare dopo le feste di Natale, ma a quel punto potrebbe già essere virtualmente un giocatore dell’Olympiacos (in attesa dell’apertura del mercato di gennaio). A scanso di equivoci, non ci sarà né domenica con il Milan a San Siro e neanche mercoledì con lo Spezia al Maradona. Il periodo greco, insomma, servirà a definire gli aspetti dell’affare ancora in sospeso; e sebbene la vicenda estiva abbia insegnato che tutto può cambiare in un attimo, questa volta i presupposti sono ottimi. Il Napoli, nel frattempo, ha aperto la caccia a un centrale difensivo: Felix Uduokhai dell’Augusta, ventiquattrenne gigante tedesco di 192 centimetri che può giocare anche a sinistra, è un jolly che piace molto. Controindicazione: è reduce da un infortunio e, ahilui, in questo momento è fermo per il Covid”.