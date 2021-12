Ultime Milan – Tutto sulle spalle di Ibrahimovic. Ballottaggio in difesa in vista del Napoli

Se in casa Napoli la questione infortuni non è ancora terminata, anche in casa Milan, la situazione non è del tutto svanita, anzi. Ad oggi le assenze certe sono Calabria, Kjaer e Rebic, mentre in forte dubbio c’è Leao, infine Giroud si allena ancora a parte. Allo stato attuale, Pioli, dovrà ancora affidarsi al solo Ibrahimovic, con il francese che al massimo andrebbe in panchina. Per il resto formazione quasi fatta con Kessie e Tonali a centrocampo. Ballottaggio a destra tra Florenzi e Kalulu, mentre il resto della difesa sarà composta da Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

Fonte: A. Vitiello CdS