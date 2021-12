Il Napoli e l’Olympiacos hanno raggiunto l’intesa per Kostas Manolas. Il difensore greco è tornato in patria, dopo l’esperienza dal 2012 a 2014 e guadagnerà 1,5 milione a stagione per i prossimi tre anni. Il club azzurro lo ha ceduto per 4 milioni in totale e la società ellenica, attraverso il twitter ufficializza l’arrivo dell’ex dei partenopei e della Roma. “Welcome back home, Kostas!”.

Fonte: twitter Olympiacos