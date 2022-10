TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Manolas? Non sorpreso dall’addio. Con il Milan ecco chi penso che sarà decisivo in casa Napoli”

Nel corso della trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lenna e Alberto Sanci, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Ultimo treno scudetto domenica al Meazza? Visti i numeri delle ultime giornate si può anche dire che sarà una gara da dentro o fuori. Napoli e Milan, avranno problemi di formazione, anche i rossoneri con le assenze di Calabria, Leao e Rebic, con l’aggiunta di Kjaer in difesa. In casa azzurra si capirà nei prossimi giorni chi potrà esserci, ma sembra che ci possano essere recuperi importanti, compreso Elmas e Zielinski che non erano scontati. Su Manolas dico che non sono sorpreso dalla sua cessione, visto che era nell’aria. Se le cifre dovessero essere quelle che stiamo leggendo, non dubito sui colleghi di Sky, rischia di essere una minusvalenza, ma avresti un ingaggio alto in meno. A Gennaio arriverà un altro difensore per fare numero. Le parole di Pisacane? Sicuramente non ha escluso la pista Toronto, come quelle estere. E’ chiaro che ad oggi restare con un rinnovo con il Napoli oggi si fa complicata, ma bisogna capire chi farà offerte economiche allettanti per l’ingaggio del capitano degli azzurri. A livello tattico domenica sarà decisivo Anguissa, lui può essere il grimaldello contro Kessie, mentre penso che Politano possa giocare al posto di Lozano, sempre che Insigne recuperi, perchè può essere determinante e lo scorso anno decise la sfida con il gol vittoria”.

La Redazione