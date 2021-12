SERIE A FEMMINILE – Il Pomigliano cede Giulia Ferrandi

Il Pomigliano femminile, in attesa di scendere in campo sabato contro l’A.s. Roma per la gara di Coppa Italia, oggi saluta la centrocampista Giulia Ferrandi. Ecco le sue parole di addio al club campano.

Mai avrei pensato di scrivere questo post in questo momento della stagione.

Ma purtroppo ci sono scelte che vanno oltre il rettangolo di gioco.

Voglio ringraziare la società per questi mesi intensi e ricchi di soddisfazioni.

Lo staff che ha creduto in me sin dal primo giorno.

Agli addetti ai lavori per essere stati gentili e avermi sopportato (ride nd.r)

Ma soprattutto voglio dire un immenso GRAZIE alle mie compagne per avermi regalato sorrisi e ricordi indelebili.

Spero di avervi lasciato qualcosa di buono e vi auguro davvero il meglio.

Siete stupende!