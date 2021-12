Sergio Vessicchio, giornalista: “Il calcio maschile dovrebbe restare maschilista”

A Punto Nuovo Sport Show, Sergio Vessicchio, giornalista:

“La designazione di una donna per la gara di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella? Penso di interpretare il pensiero del 90% degli italiani, quando affermo che le donne non dovrebbero far parte del mondo del calcio. Non metto in dubbio il valore dell’arbitro Caputi, ma ritengo che il gioco del calcio stia avendo delle innovazioni sbagliate e questa è una di quelle. Io misogino? È una fake news, non ho niente contro il genere femminile. Il calcio femminile sta avendo un’ottima ascesa negli ultimi tempi, trovo sbagliato che le partite del campionato femminile vengano dirette da arbitri uomini. Gli sport dovrebbero essere distinti tra uomini e donne, senza mescolare i due generi. Il calcio maschile dovrebbe restare maschilista”.