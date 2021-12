Pistocchi: “Milan-Napoli sfida scudetto, gli azzurri non possono permettersi di perdere”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, è intervenuto su Radio Marte : “La situazione della Salernitana è paradossale, tipica del calcio italiano. Meritatamente la Salernitana è in Serie A, ma prima è stata concessa una proroga, poi un’altra e il passaggio di proprietà non c’è stato. Ecco che ci troviamo con una situazione irregolare da tempo e la Salernitana non potrebbe restare in serie A e la FIGC cosa farà? Immagino che ci sarà l’ennesima proroga per consentire il passaggio di proprietà, ma non sarà facile. Coppa d’Africa? C’è un problema di organizzazione legato al fatto che la FIFA per raccogliere voti ha sempre incentivato queste manifestazioni che non fanno bene alle squadre di club. Quasi sempre i giocatori tornano dalla Coppa d’Africa con acciacchi vari e poi c’è la pandemia e va detto che in Africa i vaccini non sono disponibili come in Italia per cui anche dal punto di vista della salute la situazione è complicata. Ci sono interessi politici legati alla struttura interna della FIFA. Milan-Napoli è sfida scudetto e il Napoli non può permettersi di perdere, ma anzi deve dimostrare di avere tutte le carte in regola per competere per il titolo battendo una big. Mi auguro che Spalletti ritrovi un po’ di giocatori”.