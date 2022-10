Pisacane, ag. Insigne: “De Laurentiis dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport, in merito alla vicenda che riguarda il capitano del Napoli per la quale ad oggi non c’è ancora un accordo col club azzurro per il suo rinnovo.

De Laurentiis, però, ha detto di aver fatto la propria mossa e che ora la palla passa a Insigne. «Lui dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato».