Osimhen, un altro indizio per il suo ritorno immediato in campo

Per Luciano Spalletti ricevere notizie positive, in questo momento, sarebbe davvero un toccasana, anche per il morale, in vista del Milan. Su Osimhen invece prosegue il lavoro personalizzato in campo, perchè non può ancora andare a contrasto in allenamento. Sul calciatore nigeriano ci sono per il futuro buone notizie, avrebbero preso l’impronta del viso per la maschera che dovrà presto indossare. Questo significa che presto potrà tornare in campo per la gioia dei tifosi azzurri e non solo.

Fonte: Gazzetta dello Sport