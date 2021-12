NATIONS LEAGUE – Girone di “ferro” per l’Italia di Mancini

In attesa di giocare gli spareggi per i prossimi mondiali in Qatar, dove si affronterà a Palermo la Macedonia, l’Italia oggi ha conosciuto le avversarie della fase a gironi di Nations League. I ragazzi di Mancini non sono stati fortunati, perchè sono capitati con Germania, Inghilterra e Ungheria. Ecco tutti i gironi.

Gruppo A1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria.

Gruppo A2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca.

Gruppo A3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria.

Gruppo A4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles.

18:40 – I quattro gruppi della Lega B:

Gruppo B1: Ucraina, Scozia, Irlanda, Armenia.

Gruppo B2: Islanda, Russia, Israele, Albania.

Gruppo B3: Bosnia Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

Gruppo B4: Svezia, Norvegia, Serbia e Slovenia.

18:30 – I quattro gruppi della Lega C:

Gruppo C1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroer.

Gruppo C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo e la vincente tra Cipro ed Estonia.

Gruppo C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan e la vincente tra Kazakistan e Moldavia.

Gruppo C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra.

18:20 – I due gruppi della Lega D (la quarta e più bassa lega di Nations League)

Gruppo D1: Liechtenstein, Andorra, Lettonia e la perdente tra Kazakistan e Moldavia.

Gruppo D2: San Marino, Marta e la perdente tra Cirpo ed Estonia.

Fonte: gianlucadimarzio.com