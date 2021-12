Mercato Napoli – Piace un centrale dell’Augusta, ma il momento non è “propizio”

Con l’imminente partenza di Manolas, il Napoli deve pensare all’acquisto, anche piuttosto in maniera urgente, di un nuovo difensore centrale, e Uduokhai dell’Augusta potrebbe essere il profilo giusto, come scrive oggi Il Corriere dello Sport. “Il Napoli, nel frattempo, ha aperto la caccia a un centrale difensivo: Felix Uduokhai dell’Augusta, ventiquattrenne gigante tedesco di 192 centimetri che può giocare anche a sinistra, è un jolly che piace molto. Controindicazione: è reduce da un infortunio e, ahilui, in questo momento è fermo per il Covid”.