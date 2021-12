M. Bucciantini, giornalista: “Senza Osimhen e Anguissa ha perso fisico”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky: “Il Napoli, atleticamente, è la più diversa, ma ha perso Osimhen ed Anguissa, ovvero i due fisicamente più forti. Il Milan in campo alterna l’intensità più di tutte, ed è fra le tre squadre che corrono di più, nonostante ciò anche loro stanno avendo infortuni muscolo tendinei, ma capitano agli stessi giocatori che li subivano anche nelle passate stagioni, dunque non si può parlare in assoluto di casualità. Per me, ad oggi, è meglio avere un calciatore che fa cento partite di fila prendendo 6 in pagella, piuttosto che uno da dieci di fila da 7,5″.

Fonte: 1 Station Radio