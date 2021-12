Bucciantini, giornalista: “Mi viene da pensare che dovrebbe essere rinviata”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky: “In questo momento è stato deciso di dare al mondo la possibilità di convivere col virus, usando vaccini, tamponi e distanziamento. Il problema più grande sono le scuole, in cui si sviluppano facilmente dei cluster. Nel 2020 ci siamo dovuti chiudere in casa, nel 2021 stiamo provando a conviverci. Questo, però, si può fare solo se si sfrutta la mano della scienza, ovvero se c’è un’alta percentuale di vaccinati.

In questo contesto, mi viene da pensare che forse la Coppa d’Africa dovrebbe essere quantomeno rinviata: in quel continente il vaccino non è una priorità per tanti fattori, dunque il rischio è troppo grosso ed è ovvio che i club, ma anche i calciatori, non siano felici di partecipare alla manifestazione. Gli atleti sono stati spinti subito dopo il primo lockdown a giocare, quasi come se ne avessimo avuto bisogno, venendo ovviamente monitorati costantemente e, complice il fatto che un fisico sportivo è più forte, siamo riusciti a mandare il calcio avanti.”