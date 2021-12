Su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky: “Insigne deve prendere in mano la situazione e cambiare le sorti del Napoli. Il problema è il contratto e in generale, dico che i club fanno bene a non dare ai calciatori i soldi che chiedono. Non conosco le cifre, ma se il rinnovo non c’è, vuol dire che nei confronti di Insigne, il Napoli non ha la considerazione che in tanti raccontano invece abbia”

Fonte: 1 Station Radio