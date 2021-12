Luis Oliveira a “Febbre a 90”: “Milan-Napoli spettacolare. Mi rivedo in Lautaro Martinez”

“Milan-Napoli sarà una partita importante, ho visto gli azzurri perdere con l’Empoli, incredibile come non abbiano potuto vincere. A San Siro sarà una gara divertente, possono vincere tutte e due, gli attaccanti di entrambe le squadre sono straordinari, penalizzanti invece le assenze di Koulibaly e Kjaer.

Il campionato comincia a diventare difficile, per ora è ancora tutto da vedere: mi piace molto l’Atalanta, anche è una squadra che gioca bene, la Juve ha perso l’opportunità di fare risultato col Venezia.

Mertens? Dries è un giocatore completo, come ala era un po’ precario, giocando al centro è diventato straordinario, se resta in azzurro non lo so, dipende dalla società, lui sta dimostrando fame, voglia anche di restare a Napoli dove i tifosi amano i loro beniamini più di chiunque altro. Ho sfiorato l’azzurro con Zeman, al Sud la tifoseria è fantastica, ho giocato anche a Catania e queste città hanno fame di calcio, sarebbe stato bellissimo.

Esiste un altro Oliveira? Lautaro Martinez mi piace moltissimo, mi rivedo molto in lui. Ha tutto, è davvero un gran giocatore”.