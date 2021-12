“La storia tra il Napoli e Insigne non finirà mai”. Parla L’agente del capitano

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport, in particolare soffermandosi sulla diatriba per il rinnovo del capitano azzurro.

E intanto, tra un paio di settimane Insigne sarà un parametro zero. «Il regolamento dice così, ma non è mica l’unico. Certo, il suo caso fa rumore perché è un top player, un campione d’Europa, e forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì».

Sta dicendo che è finita? «La storia tra il Napoli e Insigne non finirà mai anche se andrà a giocare altrove. Anzi, è da raccontare: c’è troppa vita, troppo amore. Ma nel rispetto del giocatore e di tutti non si può aspettare in eterno, non si può aspettare giugno. E se poi malauguratamente dovesse prendere un raffreddore? Perché rischiare?».