Juan Jesus assente, Spalletti prova Di Lorenzo al centro della difesa

Forse una giornata di riposo per non affaticarlo, visto che contro il Milan non ci saranno né Koulibaly né Manolas, ma sta di fatto che Juan Jesus ieri a Castelvolturno non c’era. E il quotidiano rosa scrive che il tecnico ha provato al centro della difesa Di Lorenzo.

“Non si è allenato neanche Juan Jesus, augurandosi sia solo un riposo preventivo visto che con Koulibaly fuori e Manolas in permesso in Grecia (ieri bloccato in aeroporto per un controllo di contanti, poi risultati in regola), mancano i centrali e infatti nei movimenti Spalletti ha spostato in mezzo Di Lorenzo”.