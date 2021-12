Italia/Argentina a Londra: non chiamatela Supercoppa Maradona

Sembra assurdo, ma è così. Il quotidiano partenopeo, Il Mattino, la definisce vergogna e titola così: “La vergogna dell’UEFA: Italia/Argentina si giocherà a Londra”. Dovrebbe essere la prima Supercoppa Maradona. Il condizionale è d’obbligo, visto che di tale dicitura nelle parole di ieri di Uefa e Conmebol non c’è traccia, si parla di Finalissima. Italia/Argentina, la partita tra i vincitori degli Europei e della Copa America, si terrà il 1 giugno. A Londra e non a Napoli. Ha vinto il business e non il cuore. E nulla ha insegnato la “Maradona Cup”, giocata martedì a Riad tra Barcellona e Boca Juniors: anche qui Napoli esclusa e stadio semivuoto. Segno che qualche volta è meglio seguire il cuore e non il portafoglio.