In vista del Milan, cauto ottimismo per quattro giocatori

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di domenica sera contro il Milan al “Meazza”. Per il tecnico Luciano Spalletti saranno giorni importanti per valutare lo stato di forma dei giocatori al momento in bilico. C’è cauto ottimismo per 4 giocatori. Insigne ad esempio prosegue con lavoro di scarico in palestra per il dolore al polpaccio, ma dovrebbe esserci contro i rossoneri. Stesso discorso per Zielinski che dopo la tracheite dei giorni scorsi, ieri si è allenato in parte con il gruppo, perciò si valuterà anche per il polacco. Mario Rui invece lavoro di scarico e si capirà se potrà esserci per la sfida del “Meazza”. Infine Lobotka sta svolgendo il lavoro personalizzato in campo e verrà monitorato di giorno in giorno. Insomma potrebbe essersi svuotata leggermente l’infermeria, ma solo i prossimi giorni saranno decisivi.

Fonte: F. Tarantino CdS