Gennaro Iezzo, ex Azzurro: “Napoli? Dopo l’Inter è la miglior rosa”

A “Marte Sport Live”, Gennaro Iezzo, Allenatore:

“Barcellona? Sarà una sfida bellissima anche se non più il Barcellona di una volta, il Napoli ha le sue chance per passare il turno. Vorrei ricordare a tutti che il Napoli è a 4 punti dalla prima. Il Napoli ha tempo per recuperare i giocatori, sappiamo che per Osimhen ci vuole un po’ di tempo ma il Mertens visto in queste partite ci può far star tranquilli. Il Napoli era lì sopra perché aveva i numeri ma se ti manca l’attaccante che fa la differenza purtroppo si cala. Peraltro al Napoli è mancata proprio la colonna vertebrale che ha fatto sì che abbia perso qualcosa. Ma non bisogna deprimersi, dopo l’Inter è la miglior rosa. Gol di Cutrone? Parambola particolare, diciamo che Ospina forse in partenza era troppo centrale come anche sul gol di Perisic contro l’Inter. Forse è stato sorpreso anche se qualcosina si poteva fare. Però è un gol veramente da studiare, penso che non vedremo mai più un gol così”.