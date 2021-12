Di Lorenzo: “Mi riposerò a Natale, mi piace giocare sempre. Avverto l’affetto dei tifosi”

Giovanni Di Lorenzo, lo stakanovista del Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per il consueto salottino azzurro: “Mi piace giocare a calcio. Prima di essere il mio lavoro è la mia passione, è tutto per me e dunque è un piacere giocare sempre. La stanchezza quando ci sono partite ravvicinate si sente, ma il resto prevale su tutto”.

Sulla partita persa contro l’Empoli. “Ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una vittoria in casa, dispiace non aver concretizzato le palle gol che abbiamo avuto e aver subito questa rete di Cutrone venuta dal nulla. Ora dobbiamo rimetterci in carreggiata, ci aspetta una partita difficile col Milan e dobbiamo rispondere alle prestazioni delle ultime settimane”.

Siete usciti tra gli applausi: il pubblico di Napoli ha capito. “Ci hanno fatto piacere gli applausi ricevuti nonostante la sconfitta. E’ un momento particolare, ma chi scende in campo dà sempre il massimo. Ora i risultati non ci stanno premiando, ma il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare su questa strada”.

In mezzo alle due sconfitte con Atalanta ed Empoli c’è la vittoria con il Leicester in Europa League, passando il turno nonostante le assenze. “Abbiamo assenze importanti, ma chi scende in campo lo fa nella maniera giusta. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. E’ vero che abbiamo perso due partite, ma la strada è giusta e dobbiamo continuare così”.

Con Spalletti (che era squalificato) in panchina poteva cambiare qualcosa? “Avere il mister in panchina dà una spinta in più, maggiori sicurezze. Ma ha uno staff di altissimo livello e dunque non credo che sia questo il motivo delle due sconfitte. Dispiace, ma dobbiamo guardare avanti e cercare subito di riprendere il nostro cammino”.

Che partita farà il Napoli a Milano? “Andremo per fare la nostra partita e provare a portare a casa la vittoria. Sarà un match difficile, ma lo stiamo preparando bene e cercheremo di mettere in campo tutta la nostra qualità per portarlo a casa”.

Napoli ti ama per quanto ti spendi per la squadra. Lo percepisci? “Sì, lo sento l’affetto dei tifosi nei miei confronti e questo mi spinge a dare sempre qualcosa in più. Io e miei compagni cerchiamo sempre di dare tutto. Tutti quelli che scendono in campo danno il massimo. A volte ci riesce meglio, a volte peggio ma credo che sia questa la base di tutto: mettere il massimo dell’impegno”.

Una sfida nella sfida col Milan sarà Di Lorenzo contro Theo Hernandez. “E’ un gran giocatore, lo sta dimostrando, ma la partita sarà Milan-Napoli e non Theo Hernandez-Di Lorenzo. Ci concentreremo su tutta la squadra, cercando di limitarne le qualità e mettendo in campo le nostre”.

Non ti fermi mai: giochi sempre. “Un po’ di stanchezza si fa sentire con tutte queste partite ravvicinate, ma ora arriva Natale e mi riposerò un po’”.

In Europa League ci sarà il doppio confronto col Barcellona, come avvenne nell’ultima Champions League. “Facemmo due belle partite anche due anni fa. Quest’anno sarà tutt’altra partita. Vedremo come arriveremo a febbraio, dovremo essere tutti al 100% per affrontare questa sfida difficile per accedere agli ottavi di Europa League. Sarà uno scontro difficile, cercheremo di passare il turno”.

Siete pronti a vincere gli spareggi per andare in Qatar con la Nazionale? “Noi siamo i primi a volerlo. Sarà una partita difficile subito con il nostro amico Elmas, poi vedremo un’eventuale finale”.

Elmas tra l’altro dovrebbe essere squalificato. Al Napoli sta facendo molto bene. “Anche lui è cresciuto tanto in questi anni, sta trovando continuità e per un giovane la continuità è tutto. Sta crescendo, dimostrando le sue qualità e dando una grandissima mano a tutti noi”.

da TMW