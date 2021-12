De Laurentiis e il cibo: “Problemi con il legno per la pizza e con i paccheri col pesce”

Lo aveva già detto in precedenza, Aurelio De Laurentiis, di non preferire la pizza napoletana. Il patron del Napoli, intervistato da repubblica.it, stavolta non ha parlato di calcio, ma di cibo ed ha puntualizzato il concetto di cui sopra. “Lo so che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma io sono gruppo zero: mi fanno una pippa. Col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne. La pizza? Non è questione di campanile. Io mangio la pizza solo quando non è indigesta. E mi chiedo come si possa mangiare una pizza cotta in un forno a legna, di cui spesso e volentieri si sa poco e niente“. Ha poi aggiunto: “Vengo da una famiglia di antichi pastai, Spaghetto e linguina sono capitoli a parte, ma io il pacchero che oggi va per la maggiore, il pacchero non lo capisco. Col pesce, poi. Semmai col ragù”.