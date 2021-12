Dalma a Napoli per girare “La hija de Dios”

NAPOLI – Si chiama “La hija de Dios” il nuovo documentario su Diego Armando Maradona, un altro ritratto in video del campione argentino partendo dalla prospettiva intima della figlia. Dalma vorrebbe girare alcune scene anche allo stadio che da un anno porta il nome di suo padre, luogo simbolo della sua carriera, dove Maradona si è sentito davvero amato. Dalma si trova in città, a Napoli, si tratterrà qualche giorno, ha già incontrato il nuovo sindaco, Gaetano Manfredi, per discutere della possibilità di sfruttare alcuni spazi dello stadio di Fuorigrotta, ripercorrendo le imprese di Diego nel luogo a lui più caro. Poche scene ma significative. Il ritorno dopo diversi anni di Dalma a Napoli sarà anche l’occasione per tornare nei posti che gli ricorderanno il padre (che lei ha vissuto quando era ancora una bambina) e per visitare i nuovi luoghi simbolo del Pibe de Oro. Per arricchire il documentario e riscaldare il cuore di ricordi.