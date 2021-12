Coppa Italia/ Spezia-Lecce 0-2: Lo Spezia a sorpresa cade in casa!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match Spezia-Lecce, valido per la fase eliminatoria della Coppa Italia che deciderà l’avversaria della Roma agli ottavi; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 14esimo, pericoloso Strelec con un colpo di testa dugli sviluppi da corner, blocca Bleve. Al 27esimo, Listkowski colpisce di testa su un ottimo cross, Zoet è bravissimo nella presa. Al 38esimo, Agudelo sfugge alla marcatura e calcia molto bene, trovando u’ottima risposta di Bleve. Al 43esimo, Barreca crossa ancora per Listkowski, che stavolta da ottima posizione porta in vantaggio il Lecce. Al 55esimo, Pablo Rodriguez mette una palla in mezzo dalla destra, dove arriva Calabresi che con un destro secco fulmina Zoet e realizza il raddoppio. Al 64esimo, ancora su un cross, arriva Strelec, ma il suo colpo di testa finisce sul palo e termina sul fondo. Al 72esimo, Barreca è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto Gallo. All’83esimo, Reca accorcia le distanze, ma il suo goal viene annullato per fuorigioco. Dopo 3 minuti di recupero termina il match!

Gran prova del Lecce che passa agli ottavi dove troverà la Roma. Lo Spezia ci ha provato fino all’ultimo, ma il Lecce ha avuto una difesa attenta e un attacco cinico. Migliori in campo Listkowski per il Lecce e Strelec per lo Spezia.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Hristov, Erlic ( 46′ Antiste ), Bertola; Ferrer, Sher, Kiwior ( 46′ Bourabia ), Agudelo ( 65′ Nguiamba ), Bastoni ( 65′ Reca ); Strelec, Nzola ( 70′ Colley ). All.: Thiago Motta

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi ( 86′ Gendrey ), Meccariello, Dermaku, Barreca ( 72′ Gallo ); Bjoerkengren, Blin, Helgason ( 72′ Gargiulo ); Listkowski ( 86′ Burnete ), Olivieri ( 86′ Felici ), Pablo Rodriguez. All.: Baroni

Ammonizioni: 6′ Strelec (S), 17′ Dermaku (L), 30′ Nzola (S), 35′ Barreca (L), 49′ Pablo Rodriguez (L), 79′ Nguiamba (S), 83′ Blin (L)

Marcatori: 43′ Listkowski (L), 55′ Calabresi (L)