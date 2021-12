Coppa d’Africa – La CAF sta pensando di cancellare il torneo a causa del Covid

A meno di un mese dal suo inizio, ancora nulla è stato deciso in merito alla Coppa d’Africa, competizione che si gioca ogni due anni, e che a causa del Covid, è stata spostata dalla scorsa estate. Ma anche adesso, col diffondersi della nuova variante Omicron, non c’è nessuna sicurezza, e nessun protocollo che garantisca la limitazione del contagio. Il Corriere dello Sport scrive: “Quest’anno, però, la pandemia sta mettendo a rischio l’edizione camerunese, già rinviata. Almeno a quanto rilanciato ieri dai francesi di Rmc Sport: secondo loro informazioni la CAF starebbe seriamente pensando di cancellare il torneo per il diffondersi della variante Omicron del Covid-19. Se prima era una riflessione, ora è una seria probabilità. In particolare, ci sarebbero state forti pressioni da parte dei club inglesi: i giocatori africani convocati dalle loro rispettive nazionali dovrebbero sottoporsi a quarantena al ritorno nel Regno Unito e ciò, a conti fatti, significherebbe non poterne disporre per un periodo più lungo del previsto. La notizia di Rmc Sport è stata inevitabilmente smentita da fonti della federcalcio africana all’AFP. La CAF, tra l’altro, s’è rifiutata di commentare la notizia del canale francese limitandosi a pubblicare sul proprio sito ufficiale alcune dichiarazioni del segretario generale, Véron Mosengo-Omba, che esortava il comitato organizzatore camerunese a «lavorare giorno e notte per assicurarsi che tutto sia pronto per la partita inaugurale del 9 gennaio», quella tra Camerun e Burkina Faso”.