Dopo il comunicato della trustee sulle offerte poco allettanti per l’acquisizione della Salernitana, oggi in Lega c’era una riunione per aggiornare la questione del club granata. Alla fine si è deciso che si chiederà alla Figc, in occasione del 21 Dicembre di prolungare la proroga fino al 30 Giugno. Alla fine 18 club favorevoli su 20.

La Redazione