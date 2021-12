Bruscolotti, ex Napoli: “Cessione Manōlas? Era ora che andasse via”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ecco le sue parole: “La cessione di Manōlas? Era ora che andasse via, si è comportato male sia in campo sia fuori. Ha mancato di rispetto alla società, che ha investito tanto per acquistarlo dalla Roma, ai compagni di squadra e ai tifosi. Chi andrebbe acquistato per il dopo Manōlas? Servirebbe un calciatore pronto da subito, il Napoli ha bisogno di risolvere nell’immediato i suoi problemi nel reparto difensivo. Previsioni su Milan-Napoli? Sono fiducioso, l’importante è che Spalletti possa tornare a schierare quasi tutti gli infortunati. È fondamentale anche il fatto che Spalletti torni in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Un’eventuale sconfitta vorrebbe dire addio al sogno scudetto? Non credo, anche l’Inter potrebbe avere in futuro gli stessi problemi riscontrati da Milan e Napoli”.