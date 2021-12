Bonfanti, giornalista: “Milan-Napoli fanno a gara a chi ha meno giocatori”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Bonfanti, giornalista, ecco le sue parole: “Milan-Napoli fanno a gara a chi ha meno giocatori! Il Milan deve fare i conti con una sfilza di calciatori importanti mancanti, l’unico che può essere recuperato è Giroud, ma solo per la panchina. I tanti infortuni sono di carattere muscolare e questo dovrebbe far riflettere la società. Mi sembrerebbe difficile il recupero di Leao perché la sfida col Napoli è importante, ma è ancora più importante non perdere il calciatore per ulteriori giorni.